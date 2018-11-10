СМИ: Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания

Австрийская газета Presse со ссылкой на источники в Минобороны страны утверждает, что экс-полковник, которого в стране подозревают в разведдеятельности в пользу России, дал признательные показания.

Как заявляет издание, в ведомстве рассказали, что в своей деятельности бывший полковник ВС Австрии якобы использовал техустройства, предоставленные российской стороной.

Напомним, австрийские СМИ сообщили о задержании экс-военнослужащего, подозреваемые в шпионаже в пользу России. Позже эту информацию подтвердило Министерство обороны республики.