Пьяные украинские военные подорвались на собственной мине

Силовики отмечали своё скорое отбытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией крепких напитков.

Бойцы Вооружённых сил Украины, будучи пьяными, подорвались на собственной мине. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Он сообщил, что силовики отмечали своё скорое убытие с передовой и для того, чтобы продолжить праздник, решили отправить двух бойцов за дополнительной порцией крепких напитков в населённый пункт Верхнеторецкое.

— При возвращении обратно боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. В результате один военнослужащий погиб, второй получил тяжёлые ранения, — рассказал Безсонов.

Добавим, что в данной бригаде начало ротационных мероприятий запланировано на 16 ноября, что сказывается на уровне воинской дисциплины и качестве выполнения служебных задач.

Позже стало известно, что алкоголь силовики не купили, а украли под угрозой применения оружия.