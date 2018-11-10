Названы претенденты на звание лучшего фильма Европы

Пять картин номинированы на звание лучшего фильма года по версии Европейской киноакадемии. Список всех номинаций размещён на сайте организации.
Претендентами на главную премию академии стали картины "На границе Миров" (Швеция и Дания), "Холодная война" (Польша, Франция, Великобритания), "Догмэн" (Италия, Франция), "Девочка" (Бельгия и Нидерланды), "Счастливый Лазарь" (Италия, Франция, Германия, Швейцария). Ни одна из российских картин, которые были в "длинном списке" претендентов, в финальный список не вошла.
Выбирать лучший фильм 2018 года будет жюри, которое состоит из 3500 членов киноакадемии. Церемония награждения пройдёт 15 декабря в Севилье.
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