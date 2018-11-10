Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в нарушении дня тишины

Читайте также

Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в нарушении дня тишины

2

Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Речь идёт о размещённом на личной странице кандидата Валентина Коновалова объявлении провести видеотрансляцию с избирателями.

Руководитель избирательной комиссии в Хакасии Александр Чуманин направил в региональное управление Министерства внутренних дел обращение с просьбой рассмотреть случай незаконной агитации представителя КПРФ. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, речь идёт о размещённом на личной странице кандидата Валентина Коновалова объявлении провести видеотрансляцию с избирателями.

Трансляция появилась после предупреждения, которое вынес избирком. Как отмечает Чуманин, в ней обнаружены эпизоды, которые квалифицируются как предвыборная агитация, а это является нарушением закона.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×