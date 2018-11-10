Захарова рассказала о песне, которую она написала певице Заре

Музыкальная композиция будет исполнена на праздничном концерте, приуроченном ко Дню сотрудника органов внутренних дел, в Государственном кремлёвском дворце.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" рассказала о песне, которую она написала для певицы Зары.

Захарова рассказала о том, как она познакомилась с Зарой на одном из приёмов. Тогда певица попросила её написать песню, на что Захарова ответила отказом, так как они были мало знакомы, из-за чего Мария "не чувствовала человека". Спустя время они стали общаться всё больше и больше, в конечном итоге Захарова написала Заре песню.

— На днях позвонила Зара и сказала, что 10 ноября на праздничном концерте исполнит нашу новую песню — "За тебя, любимый!", музыка Макса Фадеева, текст мой. Песня сделана была специально для Зары, — написала она в "Фейсбуке".

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел, состоится 10 ноября в Государственном кремлёвском дворце.