"Устраивали "блат-хату". Друг рассказал, как жила погибшая в Электростали семья

В частности у супругов были не совсем хорошие отношения, а в их доме были постоянные скандалы.

СУ СК России по Московской области рассматривает отравление грибами как основную версию гибели семьи в городе Электростали. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в "Твиттер".

Отравление грибами - одна из версий гибели семьи в подмосковной Электростали.



В квартире обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 г.р. без признаков насильственной смерти.



Утечки газа не выявлено. Предварительно, люди скончались в результате пищевого отравления pic.twitter.com/JRkM1hEYDZ — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 ноября 2018 г.

Друг погибшей женщины в беседе с журналистами телеграм-канала Life Shot рассказал, что супруги были не совсем хорошей парой и постоянно в их доме были скандалы.

— Были не очень хорошей парой, и они всё время ругались и дома у себя устраивали "блат-хату", а именно были пьянки-гулянки и всё в этом духе. Женщина в октябре 2 раза пырнула своего мужа ножом, он лежал в больнице, потом его выписали, а жена была отпущена под подписку о невыезде до суда, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Электростали найдена мёртвой семья из четырёх человек — двое взрослых и двое детей.