"Устраивали "блат-хату". Друг рассказал, как жила погибшая в Электростали семья

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"Устраивали "блат-хату". Друг рассказал, как жила погибшая в Электростали семья

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В частности у супругов были не совсем хорошие отношения, а в их доме были постоянные скандалы.

СУ СК России по Московской области рассматривает отравление грибами как основную версию гибели семьи в городе Электростали. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в "Твиттер".

Друг погибшей женщины в беседе с журналистами телеграм-канала Life Shot рассказал, что супруги были не совсем хорошей парой и постоянно в их доме были скандалы.

— Были не очень хорошей парой, и они всё время ругались и дома у себя устраивали "блат-хату", а именно были пьянки-гулянки и всё в этом духе. Женщина в октябре 2 раза пырнула своего мужа ножом, он лежал в больнице, потом его выписали, а жена была отпущена под подписку о невыезде до суда, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Электростали найдена мёртвой семья из четырёх человек — двое взрослых и двое детей.

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