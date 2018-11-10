Данный перфоманс понравился как зрителям, которые поддержали его аплодисментами, так и самому артисту.

Актёр Михаил Ефремов получил тортом в лицо прямо во время спектакля "Чапаев и пустота". Поводом для этого стал его 55-летний юбилей. Об этом РИА "Новости" рассказал PR-менеджер спектакля Константин Филиппов.

— Во время спектакля в самый неожиданный для актёра момент актёр Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил им имениннику в лицо, — отметил Филиппов.

Он также подчеркнул, что зрители в зале восприняли данный перфоманс положительно, встретив его аплодисментами. Сам Ефремов также с улыбкой встретил шутку. После этого коллеги поздравили актёра с юбилеем, а затем вернулись к спектаклю.