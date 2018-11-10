В томской колонии произошёл пожар

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В томской колонии произошёл пожар

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Пламя вспыхнуло в одном из зданий, расположенных на территории исправительного учреждения.

В томской колонии № 3 произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Сообщается, что пламя вспыхнуло в одноэтажном здании на территории учреждения. У строения частично обрушилась кровля.

— Открытое горение ликвидировано, угрозы распространения огня нет. Это здание не эксплуатируется, — добавил источник агентства.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

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