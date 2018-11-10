В томской колонии произошёл пожар

В томской колонии № 3 произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Сообщается, что пламя вспыхнуло в одноэтажном здании на территории учреждения. У строения частично обрушилась кровля.
— Открытое горение ликвидировано, угрозы распространения огня нет. Это здание не эксплуатируется, — добавил источник агентства.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени