СК возбудил дело из-за гибели мужчины и двух детей при пожаре в Кемерове

По данным следствия, пока мать погибших малышей была на работе, за ними приглядывал отчим.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 27-летнего мужчины и двух детей в возрасте двух и четырёх лет при пожаре в частном доме в Кемерове. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Кемеровской области.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пока мать погибших малышей находилась на работе, за ними приглядывал отчим. Вечером соседи увидели, что дом полыхает, и вызвали спасателей.

Как отметили в Следственном комитете, предположительно, причиной возгорания могло стать курение.

Напомним, ранее стало известно, что в Кемерове мужчина и двое детей погибли в результате возгорания частного дома.