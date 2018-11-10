В Австралии пыльная буря накрыла целый город — видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс пыльная буря накрыла целый город и окрасила небо в красный цвет. Кадры этого зрелища опубликованы в "Ютубе".
Сам автор видео заявил, что разгул стихии оказался крупнейшим на его памяти.
— Когда буря утихла, абсолютно всё вокруг было покрыто пылью и даже в домах. В самом начале ветер дул со скоростью более ста километров в час, из-за чего пострадала местная частная собственность, но, учитывая серьёзность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб, — отметил автор ролика.
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