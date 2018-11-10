В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова

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В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова

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Юлия Волчкова. Фото: © Кинопоиск

Сегодня, 10 ноября, в возрасте 44 лет скончалась заслуженная артистка Украины актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова. Об этом сообщает пресс-служба театра на официальной странице в "Фейсбуке".

Руководство и сотрудники учреждения выразили соболезнования родным и близким женщины.

Друзья Волчковой сообщили, что она скончалась в одной из киевских больниц после длительной болезни, пишут местные СМИ.

В пресс-службе театра подчеркнули, что данные о дате, месте и времени прощания сейчас уточняются.

Кроме игры в театре Волчкова снималась в сериалах "Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".

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