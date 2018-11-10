Россиянин Мирзаев победил в первом после двухлетнего перерыва бою

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Россиянин Мирзаев победил в первом после двухлетнего перерыва бою

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Российский боец ММА Расул Мирзаев победил бразильца Глеристоне Сантоса на турнире АСВ-90, который проходит в Москве.

Отметим, что матч завершился нокаутом во втором раунде.

Последний свой бой Мирзаев провёл в ноябре 2016 года. Тогда он проиграл грузину Левану Макашвили в рамках организации Fight Nights.

После этого он не проводил боёв из-за того, что пережил опасное нападение, в тяжёлом состоянии попал в больницу и был вынужден взять паузу в карьере.

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