В Ростовской области мужчина погиб после падения с эскалатора

Погибший был сотрудником торгового центра, где произошла трагедия. В момент смерти он находился в нетрезвом состоянии.

В городе Шахты Ростовской области мужчина погиб, упав с эскалатора. Трагедия произошла в местном торговом центре. Об этом сообщает местный новостной портал kvu.su.

Погибший был сотрудником ТЦ. В момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что смерть наступила в результате травмы головы, которую мужчина получил, падая с эскалатора.

— По предварительным данным, потерпевший пришёл на работу в нетрезвом виде и его отправили домой. Он ещё некоторое время бродил по торговому центру, пока не споткнулся о ступеньку перед эскалатором, — цитирует издание своего информатора.

Администрация торгового центра отказалась комментировать произошедшее. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняет полиция.