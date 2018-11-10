"Я обычный парень с района". Боксёр Усик объяснил, почему отказался от госнаград

По словам спортсмена, он на самом деле не является героем и считает, что есть много людей, которые заслуживают этого звания.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал, почему отказался от государственных наград. Об этом сообщает Би-би-си.

Он заявил, что на самом деле не является героем и считает, что есть много людей, которые заслуживают этого звания.

— Мне не нужны звёзды. Я обыкновенный парень — "с района". Непонятно было бы — приехал "на район", а мне сказали бы: "Саня, ну ты чё", — заявил спортсмен.

Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым. Поединок проходил в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, украинский президент Пётр Порошенко увидел в победе спортсмена "символ украинской борьбы и приближение победы".