СБУ возбудила уголовное дело по факту организации выборов в ДНР и ЛНР

Как считают в Киеве, подготовка к выборам незаконна и наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело "по факту организации незаконных выборов на оккупированных территориях" в Донбассе, информирует пресс-служба украинской генпрокуратуры.

— Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, — отмечается в сообщении.

По мнению украинских властей, подготовка к выборам незаконна и наказывается в соответствии с действующим законодательством страны.

Согласно статье, нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без неё.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признаёт выборы, их считают нелегитимными в ЕС и США. При этом, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в республиках не идут вразрез с минским соглашением.