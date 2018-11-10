Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна объявил голодовку

Пойти на такой шаг россиян вынудила позиция руководства — морякам уже пять месяцев не выплачивается зарплата.

Российский экипаж судна Streamline, задержанного в порту Стамбула, объявил голодовку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на капитана корабля Бахмана Багирова.

В ней принимает участие 10 человек. Моряки требуют от компании-судовладельца Аkca Shipping погасить задолженности по зарплате. Денег россияне не получают уже пять месяцев.

— Обращались во все возможные инстанции, результат — ноль. Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты, — это отговорка компании-судовладельца Аkca Shipping. Её глава с нами по-прежнему не выходит на связь, а его помощник Джейхун Мардалиев обманывает нас, — сказал Багиров.

Судно Streamline было арестовано в июне за долги его предыдущего владельца. Профсоюз моряков отмечает, что после ареста руководство бросило моряков и перестало выходить с ними на связь. В октябре глава Аkca Shipping пообещал, что экипаж получит зарплату в течение месяца, однако к настоящему моменту обещание не было выполнено.