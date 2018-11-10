Не более 15 минут. Кокорину разрешили звонить из СИЗО

Российскому футболисту Александру Кокорину разрешили совершать телефонные звонки из СИЗО. Об этом "Спорт-экспрессу" рассказал ответственный секретарь Общественной палаты Москвы Иван Мельников.

— Кокорину, как и Мамаеву, разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счёт заключённого, после чего их можно использовать, — отметил Мельников.

Он также рассказал о существующих ограничениях по времени для общения — не более 15 минут.

Ранее об этом же для Павла Мамаева рассказывал его адвокат Игорь Бушманов.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. Также Кокорин и Мамаев сообщили правозащитникам, что внимательно слушают новости и ждут, когда "перестанут их травить".