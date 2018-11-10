Мэр Рима оправдана по делу о назначениях в городской администрации

Это уже второе уголовное дело в отношении главы итальянской столицы. Первое — по подозрению в превышении должностных полномочий — закрыли ещё до суда.

Мэр Рима Вирджиния Раджи была оправдана по делу о нарушениях при назначениях в своей администрации.

Дело касалось назначения Ренато Марры — брата арестованного по обвинениям в коррупции Раффаэле Марры. Как сообщает агентство ANSA, суд закрыл дело за отсутствием состава преступления. Обвинение требовало для Раджи 10 месяцев лишения свободы.

В случае если бы суд вынес обвинительный приговор, согласно уставу "Движения 5 звёзд", она должна была уйти в отставку. Несмотря на то что этот приговор можно было бы опротестовать, правила "Движения" запрещают оставаться на своём посту после вердикта даже первичной инстанции.

Деятельность городской администрации в последнее время подвергается критике не только со стороны оппозиции, но и со стороны римлян. Горожане недовольны плохой работой коммунальных служб и транспорта, состоянием дорог, а также ростом числа социально неблагополучных районов даже в центре Рима.