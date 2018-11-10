Макрон назвал Трампа хорошим другом и похлопал по коленке

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Макрон назвал Трампа хорошим другом и похлопал по коленке

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Во время встречи американский лидер был очень радушен, но в момент дружеского похлопывания главы Франции сидел "с каменным лицом".

В ходе двусторонней встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал американского лидера Дональда Трампа хорошим другом и похлопал его по коленке. Соответствующее видео разместило агентство Associated Press.

Отмечается, что дружеский жест со стороны главы Франции стал ответом на вопрос представителей СМИ о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.

Агентство сообщает, что во время встречи с Макроном Трамп был очень радушен, но в момент дружеского похлопывания французского лидера сидел "с каменным лицом".

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