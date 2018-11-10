Макрон назвал Трампа хорошим другом и похлопал по коленке

В ходе двусторонней встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал американского лидера Дональда Трампа хорошим другом и похлопал его по коленке. Соответствующее видео разместило агентство Associated Press.
The latest evolution in the body language between Presidents Donald Trump and Emmanuel Macron: The thigh squeeze. https://t.co/1F44CAcb1D pic.twitter.com/WShOBdJsTb— The Associated Press (@AP) 10 ноября 2018 г.
Отмечается, что дружеский жест со стороны главы Франции стал ответом на вопрос представителей СМИ о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.
Агентство сообщает, что во время встречи с Макроном Трамп был очень радушен, но в момент дружеского похлопывания французского лидера сидел "с каменным лицом".
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