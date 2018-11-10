Встретили фаерами. "Зенит" прибыл в Москву на матч с ЦСКА

Фанаты команды Сергея Семака организовали специальный коридор по пути из аэропорта Шереметьево.

Футболисты "Зенита" прибыли в Москву на матч 14-го тура Чемпионата России по футболу. Об этом сине-бело-голубые сообщили в "Твиттере".

Фанаты встретили свою любимую команду, организовав по пути из аэропорта Шереметьево специальный коридор с фаерами в руках.

Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится на московской "ВЭБ-арене" 11 ноября в 19:00 по московскому времени.