Встретили фаерами. "Зенит" прибыл в Москву на матч с ЦСКА

Футболисты "Зенита" прибыли в Москву на матч 14-го тура Чемпионата России по футболу. Об этом сине-бело-голубые сообщили в "Твиттере".
#ВолнаИдетНаМоскву— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 10 ноября 2018 г.
Мы прибыли! #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/wTmwDlgQiy
Фанаты встретили свою любимую команду, организовав по пути из аэропорта Шереметьево специальный коридор с фаерами в руках.
Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится на московской "ВЭБ-арене" 11 ноября в 19:00 по московскому времени.
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