Встретили фаерами. "Зенит" прибыл в Москву на матч с ЦСКА

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Встретили фаерами. "Зенит" прибыл в Москву на матч с ЦСКА

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Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Фанаты команды Сергея Семака организовали специальный коридор по пути из аэропорта Шереметьево.

Футболисты "Зенита" прибыли в Москву на матч 14-го тура Чемпионата России по футболу. Об этом сине-бело-голубые сообщили в "Твиттере".

Фанаты встретили свою любимую команду, организовав по пути из аэропорта Шереметьево специальный коридор с фаерами в руках.

Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится на московской "ВЭБ-арене" 11 ноября в 19:00 по московскому времени.

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