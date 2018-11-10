12 ульяновских школьников наградили за мужество. Об этом сообщает ТАСС. Подарки и награды героям вручили представители регионального отделения партии "Единая Россия".

11 награждённых — ученики Станционноякушкинской средней школы. Они помогали взрослым тушить пожар. Благодаря их действиям удалось спасти от огня поле с подсолнечником и жилые постройки. Подарки им вручал губернатор Ульяновской области. Благодарственные письма получили и их учителя.

Ещё один награждённый — ученик городской гимназии Дмитрий Давыдов. В апреле этого года Давыдов, рискуя жизнью, спас тонущего рыбака на реке Свияге. Отдельно Дмитрия наградила организация "Российский союз спасателей".