Туктамышева осталась довольна своим выступлением на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением на этапе Гран-при в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
— Сегодня я довольна своим прокатом произвольной программы. Я каталась лучше, чем в Канаде, и это самое большое количество баллов, которое я когда-либо получала в карьере, — отметила Туктамышева.
Фигуристка была рада своему прогрессу и не собирается останавливаться на достигнутом.
Напомним, что Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Японии.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени