Туктамышева осталась довольна своим выступлением на Гран-при в Японии

Спортсменка отметила, что получила самое большое количество баллов за всю свою карьеру.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением на этапе Гран-при в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

— Сегодня я довольна своим прокатом произвольной программы. Я каталась лучше, чем в Канаде, и это самое большое количество баллов, которое я когда-либо получала в карьере, — отметила Туктамышева.

Фигуристка была рада своему прогрессу и не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, что Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Японии.