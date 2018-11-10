На Украине предложили отменить 8 марта, чтобы не жить с Россией в одном ритме

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отказаться от празднования 8 марта.

— Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности потому, что всё больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором, — приводит его слова издание "Главред".

Общие с Россией праздники "ослабляет" Украину, кроме того, молодое поколение украинцев не чувствует ностальгии по таким праздникам, считает Вятрович. По его мнению, необходимо поменять саму идею праздника: 8 марта должно ассоциироваться не с Международным женским днём, а с днём борьбы за права женщин.