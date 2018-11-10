Пациентка, которой отказали в инсулине из-за опоздания: Обидно за стариков

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Пациентка, которой отказали в инсулине из-за опоздания: Обидно за стариков

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Фото: © Pixabay

По её словам, медики этой поликлиники обращаются также грубо и с другими посетителями.

Жительница Краснодарского края Надежда Гречкина, которой врач грубо отказала в рецепте на инсулин, заявила, что также медики ведут себя и с пенсионерами. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— На самом деле обидно за бабушек и дедушек. Я постоянно сижу с ними в очереди, и они с ними примерно также обходятся. Конечно, не все врачи, но частые случаи. Поэтому, я думаю, если врач позволил себе такое поведение, значит, она позволяет (себе это. — Прим. Лайфа.) со всеми, — сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что врач в больнице в Краснодарском крае отказалась выписывать девушке рецепт на инсулин, потому что та пришла на приём без записи. Региональное управление следственного комитета начало по данному факту проверку.

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