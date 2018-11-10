Президент Австрии не собирается обсуждать с Путиным в Париже "шпионский скандал"

Австрийский лидер и верховный главнокомандующий армии страны Александер Ван дер Беллен не планирует обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в Париже дело об австрийском офицере, подозреваемом Веной в шпионаже в пользу России. Об этом глава государства заявил в эфире радиостанции О-1.

— Нет. Когда несколько десятков глав государств и президентов будут в Париже, у нас не предполагается двусторонней встречи, — сказал он.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что отставной полковник армии Австрии подозревается в шпионаже в пользу России. Канцлер страны Себастьян Курц сообщил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность с 1990-х по нынешний год. Сегодня прокурор Роберт Хольцляйтнер заявил, что подозреваемый был арестован.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах РФ в Австрии был вызван в МИД. Кроме того, министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила визит в Россию.