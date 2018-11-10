Сотрудники российского посольства навестили Марию Бутину в день рождения

Дипломаты отметили, что россиянка стойко переносит все тяготы, испытываемые в заключении.

Сотрудники Посольства РФ в Вашингтоне навестили Марию Бутину и поздравили её с днём рождения. 10 ноября девушке исполнилось 30 лет. Об этом дипломаты сообщили в "Твиттере".

— Она уже четыре месяца находится в заключении в американской тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко и с большим достоинством переносит все тяготы, — говорится в сообщении.

Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля. Её обвиняют в "участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США". Как писал ранее Лайф, суд Вашингтона отложил рассмотрение дела Бутиной до 6 декабря.