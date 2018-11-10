Греф рассказал, какой вклад внесёт искусственный интеллект в мировой ВВП

По словам главы Сбербанка, цифровизация в компании привела к сокращению 70% менеджеров среднего звена.

Искусственный интеллект к 2030 году будет приносить мировому ВВП $16 трлн, таким образом, его вклад вырастет по сравнению с нынешним в 16 раз — такой прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф на международной конференции Sberbank Data Science Day.

— Экспансия искусственного интеллекта в последующие годы, скорее всего, будет только увеличиваться, — считает Греф.

Он также рассказал, что внутри Сбербанка внедрение искусственного интеллекта уже привело к радикальному сокращению людей, выполнявших простые операции.

По словам Грефа, Сбербанк успешно использует в своей работе интеллектуальную систему управления, которая позволяет машине всё чаще заменять человека в выполнении множества рутинных действий.

— Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями: допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров — больше всего страдает от этого среднее звено, — рассказал глава Сбербанка.

В то же время Греф подчеркнул, что людей не уволили, а переобучили, чтобы вовлечь в решение более сложных задач.

— Эти люди сегодня занимаются совершенно другой работой, которая раньше у нас даже как задача не стояла, и уровень принятия решения этими людьми значительно повышен, — заявил Греф.