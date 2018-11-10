Порошенко заявил, что Киев ждёт реакции западных партнёров на выборы в ДНР и ЛНР

Лидер Незалежной также призвал жителей Донбасса не принимать участие в выборах глав и депутатов республик.

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев ждёт реакции G7, партнёров из Европейского союза и Соединённых Штатов Америки на выборы в Донецкой и Луганской народных республиках.

— Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседания стран Большой семёрки, и реакции наших партнёров по Европейскому Союзу, партнёров из США, Канады и всего мира, — сказал он журналистам в Париже.

Кроме того, лидер Незалежной призвал жителей Донбасса не участвовать в выборах глав и депутатов ДНР и ЛНР.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик назначены на завтра, 11 ноября. Украинская сторона не признаёт выборы, нелегитимными их считают и в Соединённых Штатах Америки.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ольга Кобцева объяснила, почему выборы в республиках не противоречат минским соглашениям.