Порошенко заявил, что Киев ждёт реакции западных партнёров на выборы в ДНР и ЛНР

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Порошенко заявил, что Киев ждёт реакции западных партнёров на выборы в ДНР и ЛНР

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Фото: © Скриншот видео / Администрация президента Украины. 

Лидер Незалежной также призвал жителей Донбасса не принимать участие в выборах глав и депутатов республик.

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев ждёт реакции G7, партнёров из Европейского союза и Соединённых Штатов Америки на выборы в Донецкой и Луганской народных республиках.

— Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседания стран Большой семёрки, и реакции наших партнёров по Европейскому Союзу, партнёров из США, Канады и всего мира, — сказал он журналистам в Париже.

Кроме того, лидер Незалежной призвал жителей Донбасса не участвовать в выборах глав и депутатов ДНР и ЛНР.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик назначены на завтра, 11 ноября. Украинская сторона не признаёт выборы, нелегитимными их считают и в Соединённых Штатах Америки.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ольга Кобцева объяснила, почему выборы в республиках не противоречат минским соглашениям.

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