Болельщики напали на команду одного из бойцов на турнире АСВ 90 — видео

Потасовку удалось разнять только лишь при помощи сотрудников ОМОНа, которые оперативно вмешались в ситуацию.

На турнире по смешанным единоборствам организации АСВ произошла драка между болельщиками и командой бойца Тимура Нагибина.

Инцидент произошёл в тот момент, когда Нагибин вместе с командой покидал пределы ринга. Несколько болельщиков попытались напасть на неё. После потасовки в ситуацию вмешались представители ОМОНа и разняли драку.

Отметим, Тимур Нагибин провёл бой с Георгием Караханяном и был дисквалифицирован за удар после гонга, что принесло победу его сопернику.