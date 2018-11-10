Украинский самбист сделал предложение девушке после проигрыша в финале

Спортсмен отметил, что идея позвать возлюбленную замуж на ковре пришла ему за неделю до боя.

Украинский самбист Андрей Кучеренко сделал предложение девушке после проигранного финала на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Проиграв в финале россиянину Камилу Абдулазизову, украинец попросил у ведущих микрофон и обратился к своей девушке.

— Я не смог завоевать золото, но сегодня я хочу, чтобы моё маленькое золото получила своё золото. Дорогая, выйди на ковер, мы уже давно знакомы, я тебя люблю и хочу, чтобы дальше мы шли как любящая друг друга семейная пара. Вика, ты выйдешь за меня? — после этой речи спортсмен протянул девушке кольцо. Возлюбленная ответил согласием.

Сам Кучеренко отметил, что идея сделать предложение на ковре пришла ему за неделю до финала. Самбист добавил, что уже третий год из-за соревнований пропускает день рождения возлюбленной.