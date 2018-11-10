В Великобритании выпустят марки в честь 70-летия принца Чарльза

Королевская почта предлагает приобрести все шесть марок с изображением старшего сына британской королевы за £6,66.

Королевская почта Великобритании выпустить марки в честь 70-летия принца Чарльза. Как сообщает ТАСС, в широкую продажу они поступят 14 ноября — в день рождения старшего сына британской королевы Елизаветы II.

Все шесть марок можно будет приобрести за £6,66 ($8,64). На двух марках Чарльз запечатлён вместе со своими сыновьями на праздновании в этом году 100-летия британских Военно-воздушных сил в Букингемском дворце и во время посещения турнира поло в 2004 году.

На двух других он приветствует валлийских школьников и стоит в обнимку со своей супругой герцогиней Корнуольской Камиллой. На остальных представлены портреты принца Уэльского.