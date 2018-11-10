В фитнес-центре на севере Москвы произошёл пожар

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В фитнес-центре на севере Москвы произошёл пожар

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Пожар произошёл в помещении фитнес-центра Laguna Fitness в столичном Ховрине. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В управлении МЧС России по Москве факт возгорания подтвердили и добавили, что площадь пожара составила пять квадратных метров.

В настоящее время пожар ликвидирован, люди эвакуированы до прибытия пожарных служб.

Данных о пострадавших не поступало.

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