В фитнес-центре на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в помещении фитнес-центра Laguna Fitness в столичном Ховрине. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В управлении МЧС России по Москве факт возгорания подтвердили и добавили, что площадь пожара составила пять квадратных метров.

В настоящее время пожар ликвидирован, люди эвакуированы до прибытия пожарных служб.

Данных о пострадавших не поступало.