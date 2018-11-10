Ни поесть, ни полежать. Аналитики узнали самые частые жалобы россиян в Турции

Среди прочих закрались и проблемы с алкоголем, который, по мнению отдыхающих, часто разбавляют.

Эксперты портала OneTwoTrip определили главные недостатки турецких отелей по мнению отдыхающих из России.

Исследование проводилось на основе отзывов туристов, которые в 2018 году отдыхали на средиземноморском побережье Турции.

В лидерах рейтинга оказалась проблема нехватки лежаков на пляжах. Любопытно, что пока одни жалуются на то, что им приходится находить свободный лежак до завтрака, другие на них жалуются, уверяя, что так делают постоянные клиенты отеля.

Второе место в списке досталось проблеме однообразного питания. По мнению туристов, надоедать оно начинает уже на третий-четвёртый день. Замыкает тройку лидеров скучная анимация. Постояльцы жалуются на работу детских аниматоров и скучные вечерние развлекательные программы.

Среди прочих закралась и проблема с качеством алкоголя, который, по мнению постояльцев, в отелях разбавляют. Выделяется также проблема маленьких территорий гостиничных комплексов и их большого возраста.