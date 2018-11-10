Эрдоган рассказал, где искать убийцу журналиста Хашогджи

Турецкий президент уверен, что среди задержанных саудовскими властями подозреваемых кто-то точно знает имя преступника.

Убийцу саудовского журналиста Джамаля Хашогджи нужно искать среди 18 предполагаемых причастных к преступлению, задержанных в Саудовской Аравии, убеждён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его заявление цитирует РИА "Новости".

Среди подозреваемых 15 человек были в Стамбуле в день убийства, поэтому, по мнению Эрдогана, от них нужно добиваться информации особенно тщательно.

— У нас есть информация: из арестованных 18 человек кто-то точно знает, кто убийца, где тело, куда его отвезли. Я сказал, что вы должны назвать местного подельника... Руководство Саудовской Аравии должно добиться правды от этих арестованных, — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что переговоры с генпрокурором Саудовской Аравии по делу Хашогджи оказались безрезультатными. Президент выразил мнение, что Эр-Рияд только запутывает расследование.

— Зачем он вызывает нашего прокурора к себе? Преступление совершено здесь, здесь и нужно расследовать. Не может быть никакого другого объяснения: для чего приехали эти 15 человек, что они здесь забыли? — спросил Эрдоган.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, известный своей критикой саудовских властей, исчез 2 октября после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что журналиста убили. Сообщалось, что его тело нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.

Как ранее писал Лайф, Эрдоган выразил мнение, что заказчиком преступления является кто-то из высокопоставленных чиновников в правительстве королевства.