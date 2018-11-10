Шесть сирийских военных погибли при обстреле провинции Хама

Шесть сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения при обстреле населённого пункта Хальфая в Хаме. Кроме того, за сутки в этой провинции пострадало ещё двое военных — при обстрелах населённого пункта Телль-Марак.

Кроме того, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в течение суток зафиксированы обстрелы населённых пунктов Телль-Баззам, Кубейбат-Абу-Эль-Худа провинции Хама, Икко провинции Латакия, Шукайдила и Захабия провинции Алеппо, а также западных пригородов города Алеппо.