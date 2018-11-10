Трамп рассказал об "очень продуктивных" встречах в Париже

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провёл продуктивный рабочий день в Париже, куда приехал для участия в мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны.

— Провёл очень продуктивные встречи и звонки для нашей страны сегодня. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами! — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Напомним, утром 10 ноября американский лидер приехал в Елисейский дворец и провёл встречу со своим французским коллегой. Эмманюэль Макрон назвал Дональда Трампа хорошим другом.

Завтра, 11 ноября, состоится главное событие торжеств — церемония у Триумфальной арки, на которую приглашено более 120 высоких гостей, в том числе президент России.