Сборная России по хоккею досрочно одержала победу на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла после проигрыша команды Чехии от финнов. Игра закончилась со счётом 0:3. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Отмечается, что шайбы забросили Артту Руотсалайнен — на 13-й минуте, Йоонас Наттинен — на 27-й минуте и Сакари Маннинен — на 33-й минуте.

Сейчас сборная России лидирует в таблице турнира после двух туров. Команда набрала шесть очков. На втором месте расположились финны, у них три очка, затем шведы — три очка, на четвёртом месте чехи — ноль очков.

Ранее российская команда победила сборную Швеции со счётом 4:1.