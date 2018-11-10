Непоколебимая икона. Трамп посмертно наградит медалью Элвиса Пресли

Глава Белого дома Дональд Трамп впервые за время своего президентства вручит медаль Свободы, пишет Associated Press. Сообщается, что он выбрал семь людей, которые, по его мнению, достойны столь высокой награды.
В списке лауреатов значится имя легендарного музыканта Элвиса Пресли. В Белом доме отметили его вклад в американскую и мировую культуру, а также напомнили о миллиарде с лишним проданных записей певца, о фильмах с его участием. Кроме того, упомянуто, что Пресли, несмотря на свою популярность, почти два года служил в армии.
— Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам обожающих фанатов по всему миру. Элвис Пресли остаётся непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после своей смерти, — говорится в заявлении Белого дома.
Среди других будущих обладателей медали Свободы — супруга миллиардера Шелдона Адельсона — Мириам, бейсболист Бейб Рут-младший, сенатор Оррин Хэтч и другие. Церемония награждения пройдёт 16 ноября.
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