Собянин предложил выбрать лучший фестиваль 2018 года

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Собянин предложил выбрать лучший фестиваль 2018 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин" и выбрать лучший фестиваль под открытым небом. Об этом он написал в "Твиттере".

Собянин отметил, что в 2018 году было много интересных мероприятий, например "Путешествие" и "Рождество", "Времена" и "Эпохи", "Спасская башня" и многое другое.

Жители Москвы могут выбрать понравившийся вариант ответа на портале.

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