Собянин предложил выбрать лучший фестиваль 2018 года

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин" и выбрать лучший фестиваль под открытым небом. Об этом он написал в "Твиттере".

Выбираем "Путеводную звезду" этого года: https://t.co/F4MXfoWoP4. В 2017-м выиграл "Круг света", в этом году он тоже удался, но было еще много интересного: "Путешествие в Рождество", "Времена и Эпохи", "Спасская башня", "Фестиваль фейерверков". Что вам больше всего понравилось? — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 ноября 2018 г.

Собянин отметил, что в 2018 году было много интересных мероприятий, например "Путешествие" и "Рождество", "Времена" и "Эпохи", "Спасская башня" и многое другое.

Жители Москвы могут выбрать понравившийся вариант ответа на портале.