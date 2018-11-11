Как во всём мире. Иранским женщинам разрешили посетить финал Лиги чемпионов Азии

Более 35 лет болельщиц мусульманской страны не пускали на футбольные стадионы. Им решило помочь руководство FIFA.

Сотни иранских футбольных фанаток смогли прийти на финальный матч Лиги чемпионов Азии в Тегеране 10 ноября, сообщает BBC. По данным телеканала, большинство собравшихся на стадионе женщин оказались родственницами игроков и спортсменками из женских футбольных команд.

Сообщается, что болельщицы получили долгожданное разрешение в результате переговоров, которые FIFA ведёт с властями Ирана. Спортивная организация намерена помочь отменить запрет, который действует уже более 35 лет.

Ранее жительниц страны пропустили на дружеский матч с Боливией, однако после игры ограничения снова вступили в силу. В марте 2018 года 35 фанаток задержали за попытку пройти на трибуны, чтобы посмотреть встречу двух местных команд.