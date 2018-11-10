В ЦИК ДНР рассказали о прибытии иностранных наблюдателей на выборы

Наблюдатели из России, Южной Осетии, Абхазии и европейских стран прибыли в Донецк на выборы главы и депутатов парламента республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК ДНР.

Отмечается, что европейские политические и общественные деятели прилетели из Греции, Италии, Бельгии, Франции, Германии, Австрии и многих других стран.

Напомним, выборы глав и депутатов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик назначены на 11 ноября.