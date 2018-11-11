Туск рассказал, кто и зачем хочет повторить события начала Первой мировой

В современной Европе становится всё больше политиков, которые пытаются привести мир к новой войне, считает глава Евросовета.

В честь столетия со дня окончания Первой мировой войны глава Евросовета Дональд Туск высказал мнение о том, какие уроки извлёк мир из тех событий и насколько возможно их повторение в будущем.

Он заявил, что по всей Европе постепенно набирает силу национализм, а многие политики не в состоянии трезво оценить последствия своих решений, совсем так же, как в 1914 году.

— Когда я путешествую по Европе, у меня иногда складывается впечатление, что во многих европейских столицах есть партии и политики, которые ждут, когда произойдёт ситуация, как с эрцгерцогом Фердинандом. Они ждут этого конфликта мечты, — уверен Туск.

Напомним, убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году вошло в историю как роковое событие, которое привело к Первой мировой войне. Правительство Австро-Венгрии использовало это преступление, чтобы предъявить ультиматум Сербии

Как ранее писал Лайф, Дональд Туск также подверг критике политиков, которые поддерживают Brexit и "флиртуют" с Россией.