В Брюсселе задержали вооружённого мужчину, угрожавшего посетителям ресторана

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В Брюсселе задержали вооружённого мужчину, угрожавшего посетителям ресторана

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Вооружённый ножом мужчина угрожал посетителям ресторана в брюссельской коммуне Иксель, после чего скрылся. На место преступления вызвали полицию, подозреваемого задержали, сообщает RTL.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а нападавший предпочёл сдаться. Его мотивы установит следствие.

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