В Брюсселе задержали вооружённого мужчину, угрожавшего посетителям ресторана

Вооружённый ножом мужчина угрожал посетителям ресторана в брюссельской коммуне Иксель, после чего скрылся. На место преступления вызвали полицию, подозреваемого задержали, сообщает RTL.
#Belgium The armed man in #Ixelles has been arrested@StateDept @jrossman12 @Neyrolles75 @jihadi_threat @MossadNews pic.twitter.com/irLBwbgTyT— Rosanna (@RosannaMrtnz) 10 ноября 2018 г.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, а нападавший предпочёл сдаться. Его мотивы установит следствие.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени