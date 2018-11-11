В Самаре четверо неизвестных ранили ножом экс-главу управления Росимущества

В Самаре четверо неизвестных нанесли ножевое ранение бывшему главе территориального управления Росимущества Айвару Кинжабаеву. Потерпевшего госпитализировали в районную больницу. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, 10 ноября злоумышленники ворвались в дом к Кинжабаеву, избили и ранили его ножом. Отмечается, что другие члены семьи чиновника не пострадали.
На данный момент по факту нападения начата доследственная проверка.
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