Число жертв наводнения в Иордании увеличилось до 12

Наводнение, которое началось в Иордании 9 ноября, к настоящему моменту унесло жизни 12 человек, пишет Associated Press.
По данным пресс-секретаря правительства Иордании Джуманы Гунимат, среди 12 жертв наводнения есть двое детей и дайвер, участвовавший в спасательных работах.
Down #Wadi_Musa, #Petra #flash_floods tourism street @JITours pic.twitter.com/frpYz9VVsK— Mohammed Salman Almarat (@mohammed_amarat) 9 ноября 2018 г.
Город Петра, который является одной из главных достопримечательностей королевства, закрыли для устранения последствий инцидента по распоряжению властей, в южном городе Маан открыты приюты для оставшихся без крова местных жителей, сообщает издание.
Как ранее писал Лайф, от удара стихии в стране пострадало около двадцати человек, многих местных жителей экстренно эвакуировали.
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