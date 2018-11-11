Число жертв наводнения в Иордании увеличилось до 12

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Число жертв наводнения в Иордании увеличилось до 12

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Фото: © Twitter/Jaykbestofficial

Наводнение, которое началось в Иордании 9 ноября, к настоящему моменту унесло жизни 12 человек, пишет Associated Press.

По данным пресс-секретаря правительства Иордании Джуманы Гунимат, среди 12 жертв наводнения есть двое детей и дайвер, участвовавший в спасательных работах.

Город Петра, который является одной из главных достопримечательностей королевства, закрыли для устранения последствий инцидента по распоряжению властей, в южном городе Маан открыты приюты для оставшихся без крова местных жителей, сообщает издание.

Как ранее писал Лайф, от удара стихии в стране пострадало около двадцати человек, многих местных жителей экстренно эвакуировали.

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