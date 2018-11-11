Неострый и полутвёрдый. В Норвегии выбрали лучший в мире сыр

В норвежском городе Берген прошёл международный конкурс для сыроваров World Cheese Awards, где представили 3472 сорта этого продукта. Об этом сообщает Euromag.

Победителем стал местный "Фанауст" — неострый и полутвёрдый сыр, который производится на ферме Устегорден. На втором месте оказался тоже норвежский продукт — "Хельфейт". Он сделан из козьего молока и имеет коричневый цвет.

Жюри, в которое вошли профессиональные эксперты, блогеры и журналисты, выбирали победителя по внешнему виду, качеству корочки, основным критериям и вкусу.

Отмечается, что честь Норвегии защищало около 175 разновидностей продукта. Также на конкурсе были такие "сырные" державы, как Италия, Франция, Германия и Швейцария.