"Чтобы надрать задницу". Туктамышева заявила, что хочет встретиться с Трампом

Фигуристка призналась, что мечтает увидеть американского президента в качестве своего партнёра на льду.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева удивила своих подписчиков в "Твиттере" неожиданным ответом на вопрос, с кем из знаменитостей она хотела бы встретиться. Спортсменка написала, что больше всего надеется увидеть президента США Дональда Трампа.

По словам Туктамышевой, единственной целью такой встречи для неё было бы "сказать, что я надеру ему задницу".

Trump. To say him that I’ll kick his ass in Twitter — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г.

В той же переписке фигуристка призналась, что была бы рада увидеть главу Белого дома на льду.

— Чтобы заставить его выглядеть ещё глупее. Но возможно ли это? — написала Туктамышева.

Как писал Лайф, россиянка выиграла бронзу на Гран-при в Японии. Ранее на показательном выступлении в Канаде Елизавета Туктамышева поразила поклонников своим танцем, во время которого разделась до нижнего белья.