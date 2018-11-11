Глава МИД Македонии призвал Запад наладить отношения с Россией

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров призвал Запад наладить отношения с Россией, однако, по его словам, это будет возможно только в случае установления мира на Украине и сохранения её территориальной целостности. Об этом сообщает газета Welt.

Он также предположил, что, если Македония вступит в НАТО, связь между Москвой и Скопье не ухудшится.

Ранее в Кремле отмечали, что считают вопрос вступления Македонии в НАТО внутренним делом государства. При этом российская сторона ценит добрые отношения с республикой и дорожит ими.