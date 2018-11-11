Трамп против. Во Флориде решили пересчитать голоса на выборах

Власти штата Флорида приняли решение пересчитать голоса на выборах на два важных поста — представителя в Сенате и губернатора. Кроме того, под пересчёт попадёт голосование за главу сельскохозяйственного ведомства.

Отмечается, что, согласно законам штата, такие меры принимаются, когда разница в количестве голосов за двух кандидатов не превышает 0,5 процентного пункта. После выборов, которые состоялись 6 ноября, незначительное преимущество во Флориде было у кандидатов из Республиканской партии, к которой принадлежит и президент Дональд Трамп.

Поэтому американский лидер в своём "твиттере" уже заявил о "попытке украсть выборы".

Также реакция последовала и от кандидата от демократов, который ранее признал своё поражение на выборах губернатора Флориды. После решения об автоматическом пересчёте голосов Эндрю Гиллум отказался от сделанного ранее заявления.