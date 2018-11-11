Ну и очередь! Сотни тысяч билетов были проданы на концерт Spice Girls за минуты

Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь, чтобы купить билеты на концерт поп-группы Spice Girls. Об этом сообщает агентство Press Association.

По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам билетов.

— Спрос на Spice Girls просто зашкаливал, — отметил он.

Парсонс также добавил, что за считаные минуты по всей стране были проданы сотни тысяч билетов на концерт известной группы.

Ранее сообщалось о воссоединении Spice Girls. Судя по фотографиям в анонсе, коллектив будет выступать без Виктории Бекхэм. Однако Мелани Браун говорила, что они вернут участницу в группу.